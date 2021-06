Freibadsaison in Leichlingen : Zwei Meerjungfrauen im Blütenbad

Die Meerjungfrauen Katharina und Johanna waren jetzt der Hingucker im Leichlnger Freibad. Das lockt derzeit endlich wieder verstärkt Gäste, rechnet aber unter anderem wegen der begrenzten Besucherzahl, die gleichzeitig aufs Areal darf, mit einem defizitärem Geschät in dieser Saison. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen 1440 Badegäste empfing das Freibad in den ersten Tagen nach der langersehnten Eröffnung. Solange der Inzidenzwert konstant unter 35 bleibt, braucht es für die wohltuende Abkühlung im Blütenbad keinen Schnelltest.

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendía

Am Büscherhof ist nach langer Zeit der Stille wieder lautes Kinderlachen zu vernehmen: Im Freibad tummeln sich an diesem Sonntagnachmittag zahlreiche Badegäste, Kinder, die vergnügt im Wasser planschen oder auf der Wiese Fangen spielen, Eltern, die sich entspannt zurücklehnen und die Sonne genießen, ein Buch lesen oder den Kindern beim Spielen zu sehen. An diesem Ort erinnert auf den ersten Blick nichts mehr daran, dass sich noch vor einigen Wochen das Leben vieler Menschen auf die heimischen vier Wände beschränkte.

Auf dem zweiten Blick jedoch stehen Menschen am Kiosk auf Abstand in der Warteschlange und tragen Maske, ebenso wie das Personal, das hier nach dem Rechten schaut. Vom Beckenrand aus beobachtet der Bademeister das bunte Treiben im Wasser und an der Rutsche und erinnert hin und wieder daran, die Abstände einzuhalten oder sich nicht an einer Stelle zu knubbeln.

Info Besucherampel und Regeln online abrufbar Einlassregeln Aktuell ist kein Negativtest notwendig, um das Blütenbad-Freibad zu besuchen. Lediglich eine Besucherregistrierung wird verlangt. Das Formular dazu und die geltenden Regeln auf dem Gelände können auf der Homepage eingesehen und heruntergeladen werden. Vor Anreise lohnt sich auch ein Blick auf die Besucherampel ebenfalls zu finden auf www.bluetenbad.de,

Vergnügt tauchen auch Johanna und Zwillingsschwester Katharina abwechselnd im großen Becken auf und ab. Mit ihren blauen und grünen Meerjungfrauen-Schwanzflossen sind die beiden Zehnjährigen der Hingucker des Freibads. Doch das stört sie offenkundig nicht. Unbeeindruckt von den vielen Blicken der um ihnen herumspielenden Kindern haben sie einfach nur Spaß mit Freundin Nora im kühlen Nass. „Es ist toll, dass das Freibad wieder auf hat“, lobt Mutter Katja. Ganz spontan hatte sie am Frühstückstisch mit ihren beiden Mädchen entschieden, den Sonntag im Freibad zu verbringen. „Wir haben schnell die Sachen gepackt und sind dann einfach los“, berichtet die Leverkusenerin. Diese Spontaneität – eigentlich ungewohnt, gibt sie zu. „Es ist super, dass man das wieder so machen kann, ohne Negativtest und ohne Zettelwust.“ Lediglich eine halbe Stunde hätten die Drei an der Kasse angestanden, ehe sie wieder ein wenig sommerliche Normalität genießen konnten. Katja fühlt sich sicher: „Ich finde, es ist super organisiert, und die Mitarbeiter haben es hier im Blütenbad deutlich besser unter Kontrolle als in den Leverkusener Bädern“, urteilt die Mutter, die sich freut, endlich wieder mehr mit ihren Kindern unternehmen zu können.

Auch wenn das Freibad an diesem Nachmittag mit fast 600 Gästen von den derzeit erlaubten 942 gut besucht ist, wirkt es nicht überfüllt. Jeder hat auf der Wiese seine kleine Insel gefunden, die Abstände sind auf dem weitläufigen Gelände problemlos einzuhalten. Darüber freut sich auch Adrian. Der junge Familienvater ist mit seinen Kindern ins Freibad gefahren. „Das ist ein echtes Geschenk“, sagt er. „Früher war ein Freibadbesuch selbstverständlich, und heute freuen wir uns so sehr darüber.“

Sorge, dass er und seine Kinder sich im Freibad anstecken könnten, hat Adrian nicht, wobei er darauf achtet, dass die Familie trotz niedriger Inzidenz die Hygienemaßnahmen einhält. „Wir sind noch nicht geimpft und wir wissen natürlich, dass man sich überall und jederzeit anstecken könnte, aber man muss es auch nicht darauf ankommen lassen.“