Nach Urteil hofft Stadt auf Ende des Disputs : Rechtsstreit zum Stockberg: Landgericht weist Klage ab

Leichlingen Der jahrelange Disput zwischen der Stadt und Unternehmer Marseille endete für die Stadt positiv. Steffes: „Ich hoffe, dass mit dieser Gerichtsentscheidung die jahrelange Auseinandersetzung um das Stockberg-Gelände beendet werden kann.“

Darum ging es: Reinhold Marseille, Chef der Firma Marseille Kunststoffe, hatte 2019 die Stadt auf Schadenersatz in Höhe von 537.415,95 Euro verklagt. Der Ausgangspunkt zu dem Ganzen liegt vier Jahre zurück. 2016 hatte der Stadtrat entschieden, einen Bebauungsplan für ein kleinteiliges Gewerbegebiet Am Stockberg aufzustellen und mit Hilfe einer Veränderungssperre die geplante Ansiedlung eines Naturstein-Großhändlers auf dem Gelände von Marseilles Firma zu verhindern. Unternehmer Marseille hatte Politik und Stadt vorgeworfen, es seien unwahre Angaben und Ankündigungen gemacht worden, um die Rats-Mehrheit zu erreichen. Er konstatierte, dass die Entscheidung der Politik großen wirtschaftlichen Schaden für ihn zur Folge habe. Anfang 2019 schickte der Leichlinger Unternehmer der Stadt einen gerichtlichen Mahnbescheid zunächst über 400.000 Euro. In der Folge kam es zu eben jener Klage, die das Gericht in Köln nun abwies.