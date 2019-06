Realschule : Ein Jubiläum mit viel Wehmut

Schüler, Lehrer und Ehemalige feierten das 50-jährige Bestehen der Realschule Leichlingen. Es war die letzte Feier der Schule, 2020 ist Schluss.

Musik, Tanz und Erinnerungen prägten am Mittwoch die Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen der Realschule an der Wupper. Aber eine gehörige Portion Wehmut war auch dabei. Denn für rund 270 Schüler und ihre 22 Lehrer war es vermutlich die letzte Feier.

Der Tag begann am frühen Nachmittag mit einem Schulfest, bei dem Ergebnisse der Projektwoche präsentiert wurden. Höhepunkt des Tages war der Festakt in der Aula, an dem nicht nur alle Schüler der Jahrgänge neun und zehn, sondern auch zahlreiche ehemalige Schüler und Lehrer teilnahmen. Während Schulleiterin Britta Arends die einleitenden Worte sprach und auf die Historie der Realschule zurückblickte, war die Bühne dekoriert mit großen Köpfen aus Pappmaschee. Sie wurden im Kunstunterricht gefertigt und sollten die bunte Vielfalt der Schüler aufzeigen.