Jubiläum : Realschule feiert ihr letztes großes Fest

Die Realschule an der Wupper wird ihre Türen im kommenden Jahr für immer schließen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Seit 50 Jahre gibt es die Schule, doch im kommenden Jahr ist Schluss. Doch vorher geht es noch einmal hoch her, die Vorbereitungen laufen.

Es wird die letzte ganz große Feier der Realschule an der Wupper sein: Am 19. Juni lädt der Schulverein gemeinsam mit Schülern und Kollegium unter dem Motto „Wir haben es gewuppt!“ ehemalige Lehrer, Schüler und Ehrengäste zum 50. Geburtstag ein. Im nächsten Jahr ist dann endgültig Schluss: Die Schule entlässt nach einem halben Jahrhundert den letzten zehnten Jahrgang und schließt für immer.

„Jetzt aber wollen wir noch einmal richtig feiern“, sagt der Schulvereinsvorsitzende Hans Hülsbeck. Auf dem Festprogramm steht Einiges: Die Schüler machen zum runden Geburtstag eine Projektwoche samt Ausstellung. „Es wird zum Beispiel eine Modenschau und ein Videoprojekt geben, aber auch ein Quiz, was sich in den letzten 50 Jahren im Unterricht und an der Schule verändert hat“, erzählt Schülerin Laura Tesche.

Info Sponsoren für Jubiläum gesucht Der Schulverein sucht Sponsoren für die Jubiläumsfeier. „Dies kann in sehr unterschiedlicher Form geschehen. Sprechen Sie uns an. Wir würden uns sehr freuen“, sagt Schulvereins- Geschäftsführer Stefan Tesche. Er ist der Ansprechpartner für das Sponsoring und per E-Mail zu erreichen unter 50-Jahre-Realschule-Leichlingen@gmx.de oder unter Telefon 0177 6525000. Weitere Infos gibt es unter www.realschuleanderwupper.de.

Vorbereitet wird aktuell eine Schulchronik: Alte Fotos und Anekdoten, aber auch ein Stück Zeitgeschichte sollen die Besucher auf die Reise von Beginn Ende der 1960er Jahre bis hin zur digitalisierten Gegenwart nehmen. Offiziell wird es beim Festakt am 19. Juni um 17 Uhr in der Aula Am Hammer. Mit geladenen Gästen blickt die Schule auf fünf Jahrzehnte Bildungseinrichtung zurück. Grußworte soll es geben, unter anderem von Vertretern der Stadt, von der Bezirksregierung und von Hans Hülsbeck, der viele Jahre gegen die Schließung der Realschule gekämpft hat: „Es wird schon ein bisschen böse Wehmut mitschwingen“, kündigt er an.

Spätestens beim Ehemaligen-Treffen ab 18 Uhr sollte die Stimmung dann aber auf dem Höhepunkt sein: Bei Live-Musik wird auf dem Schulhof gefeiert. Sollte das Wetter nicht mitspielen, stehen Zelte bereit. Neben dem ehemaligen Rektor Lothar Becker wird unter anderem der frühere Politiklehrer Bernd Feuerherm erwartet. Er hat viele andere ehemalige Lehrer für das Fest zusammengetrommelt. Außerdem kommt ein ehemaliger Schüler, der den allerersten blauen Brief mitbringt, den es in der Realschule im Schuljahr 1969/1970 gegeben hat. „Wer den bekommen hat, sagen wir lieber nicht“, bleiben die Organisatoren diskret.