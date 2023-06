Unfall mit Schülern aus Leichlingen Wiedenhoff-Bus kollidiert mit Güterzug

Glück im Unglück hatten am Montag der Fahrer eines Busses der Firma Wiedenhoff und Witzheldener Grundschüler: Im Bus waren sie zu einer Theateraufführung an den Blauen See nach Ratingen gefahren. Nachdem die Kinder ausgestiegen waren, wollte der Fahrer wenden und Schienen queren. Als er auf den Gleisen stand, ging es verkehrsbedingt nicht weiter, die Bahnschranken schlossen sich: Der Fahrer stieg aus, es kam zur Kollission mit einem Güterzug. Die Kinder wurden von einem Wiedenhoff-Ersatzbus abgeholt, bekamen vom Unfall wenig mit. Sachschaden am Bus: mittlerer fünfstelliger Betrag, schätzt Busunternehmer Constantin Wiedenhoff.