Rathaus in Leichlingen Personalausweis aus dem Automaten

Der Personalausweis muss nicht mehr bei einem Mitarbeiter im Bürgerbüro abgeholt werden. Statt dessen steht nun ein Ausweisterminal der Firma Kern GmbH (Bensheim) vor dem Rathaus Am Büscherhof. „Es ist eine bedienungsfreundliche und einbruchsgeschützte Erweiterung des digitalen Bürgerservices der Stadtverwaltung“, teilt Stadtsprecherin Aletta Wieczorek mit. Damit könnten die Leichlinger „beantragte Pass- und Ausweisdokumente an dem fest installierten Terminal unabhängig von den Öffnungszeiten der Verwaltung 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche autonom in Empfang nehmen“.