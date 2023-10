Durch Hackerangriff Leichlinger Rathaus lahmgelegt

Ein Hackerangriff hat am Montag das Leichlinger Rathaus großflächig lahmgelegt. Aufgrund einer Cyberattacke beim städtischen IT-Dienstleister Südwestfalen IT seien viele technische Anwendungen in der Stadtverwaltung nicht nutzbar. „Das betrifft unter anderem die Dienstleistungen des Bürgerbüros. Daher können dort aktuell keine Termine wahrgenommen werden“, heißt es aus den Amtsstuben. Die Kolleginnen würden sich in den nächsten Tagen melden, um neue Termine zu vereinbaren. Erreichbar sind sie unter 02175 992200. Die Stadtbücherei bleibt geöffnet.