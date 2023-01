Vorfahrt genommen Radfahrer (58) bei Unfall in Leichlingen leicht verletzt

Leichlingen · Ein 58-jähriger Fahrradfahrer wurde am Samstagnachmittag bei einem Unfall in Neu-Krähwinkel leicht verletzt. Der Mann aus Mülheim/R. benutzte regelkonform den Radweg parallel zur L294 (Wilhelmstal) aus Leichlingen-Zentrum kommend in Richtung Witzhelden.

22.01.2023, 12:09 Uhr

Der verletzte Radfahrer wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht und dort ambulant versorgt. Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Eine Autofahrerin (37) aus Leichlingen wollte aus dem Lilienweg nach links auf die L294 einbiegen und übersah den von rechts kommenden Radfahrer. Es kam zur Kollision. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich am Bein. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 1200 Euro.

(bu)