Pandemie : Leichlingen: Quarantäne für zwei Klassen der Sekundarschule

Leichlingen Zwei Schüler haben sich mit Covid-19 infiziert. Nun müssen etliche Kontaktpersonen bis mindestens 19. Oktober in Quarantäne.

Spaßige Herbstferien ade: An der Sekundarschule Leichlingen sind Personen positiv auf das Corona-Virus getestet und aus diesem Grund zwei Klassen in Quarantäne geschickt worden. Es handelt sich um zwei Schülerinnen oder Schüler; nähere Angaben liegen nicht vor. Fest steht, dass die beiden Jugendlichen die gleiche Jahrgangsstufe, jedoch nicht die gleiche Klasse besuchen; zwei Lehrkräfte, die ebenfalls in Quarantäne müssen, haben in einer der Klassen unterrichtet. Damit ist eine weitere Schule im Rheinisch-Bergischen-Kreis direkt von der Pandemie und ihren Auswirkungen betroffen.