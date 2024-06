Public Viewing in Leichlingen Rudelgucken im Alten Stadtpark

Zur Fußball-Europameisterschaft wird es in Leichlingen ein „Public Viewing“ der Deutschen Spiele in der Gruppenphase geben. Dieses findet an den Spieltagen 14. Juni, 19. Juni und 23. Juni im Alten Stadtpark statt. Veranstalter ist Grammo Events, der Eintritt ist frei. Die kurzfristige Ankündigung hatte für Begeisterung in den sozialen Medien gesorgt (“Großartige private Initiative!“). Die Spiele beginnen am Freitag, 14. Juni, um 21 Uhr (gegen Schottland), am Mittwoch, 19. Juni, um 18 Uhr (gegen Ungarn) und am Sonntag, 23. Juni, um 21 Uhr (gegen die Schweiz). Der Getränkeverkauf beginnt jeweils zwei Stunden vor Anpfiff.