Prozess gegen Leverkusener Junior-Clanchef : Der Don lebte im Luxus und zahlte stets in bar

Foto: dpa/Volker Hartmann Der Prozess gegen Michael G. wurde fortgesetzt.

Leverkusen/Köln (RP) „Es ist leider nicht alles nachvollziehbar, es gibt noch viele Fragen“, machte die Staatsanwältin deutlich nach einem langen Kreuzverhör. Der mitangeklagte 55-jährige Immobilienunternehmer aus Bergisch Gladbach stellte sich am Montag im „Don-Mikel-Prozess“ der Befragung.

Die Anklage gegen ihn: Er soll der Strohmann bei mindestens fünf Immobilientransaktionen und einem Autokauf von Michael G. gewesen sein. Das Kölner Landgericht versucht den Vorwurf der Geldwäsche zu klären.

Auf den Bankkonten des 55-Jährigen tauchten immer wieder hohe Bargeldeinzahlungen auf, die der Angeklagte mit „Umbuchungen“, „Einzahlungen aus seinem in einem Sparkassen-Schließfach deponierten Ersparnissen“ oder „Darlehen von seiner Mutter und seiner Schwester“ zu erklären versuchte.

„Es gibt Einzahlungen, für die es keine Erklärungen gibt“, machte die Anklage-Vertreterin deutlich. Die Herkunft des Geldes, das Don Mikel in seine luxuriöse Wohnung in Bürrig gesteckt hat, lässt sich praktisch nur mit Betrügereien erklären, wie im Fall des Senioren-Ehepaares aus Frechen, das um über 900.000 Euro hintergangen wurde.

Ausnahmslos wurde alles bar bezahlt. Ohne rechtliche Absicherung, so führte der Immobilien-Unternehmer aus, der offiziell der Käufer des Mehrfamilienhauses und so auch als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist. Ein langfristiges Darlehen über 150.000 Euro – natürlich in bar – gewährte er seinem „Mieter“. Der habe schließlich mit hohen Investitionen den Wert seines Hauses deutlich verbessert.

Abgesichert war der Don damit nicht; denn im Erbfall würden die Ehefrau und die Kinder des Unternehmers alles übernehmen. Das war für den Don, der nach Einschätzung eines Gutachters mit einem Aufwand von rund einer dreiviertel Million Euro sein Domizil aufwertete, offenbar nicht so wichtig. Für ihn kam es auf das aktuell gehobene Niveau an; ebenso wie mit seinen vielen Luxusautos wollte er das Leben genießen. Ein Leben in Prunk und Protz. So wie es seine Ehefrau und seine Kinder als offizielle Sozialhilfe-Empfänger derzeit immer noch in der Luxus-Unterkunft auf über 200 Quadratmetern Wohnfläche tun. Der Don fristet sein Dasein seit seiner Verhaftung im März 2018 in Untersuchungshaft.

Eine Frage der Staatsanwältin konnte der 55-Jährige nicht beantworten: Ob er wisse, dass Michael G. weder lesen noch schreiben könne? Bis auf ein paar holprig formulierte Kurzinfos auf dem Telefon habe er nie Längeres in schriftlicher Form von ihm gesehen, so die Aussage. Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt. Die Verteidiger von Michael G. deuteten an, dass es ein Geständnis zu den Geldwäschegeschäften geben könnte.

