Provisorische Wupperbrücke bei Leichlingen im Herbst

Leichlingen/Solingen Als die Wupperbrücke in Nesselrath zwischen Solingen und Leichlingen im Sommer 2017 von heute auf morgen gesperrt wurde, hatte der CDU-Landtagsabgeordnete Rainer Deppe (Rheinisch-Bergischer Kreis) zunächst Zweifel.

Dass in Deutschland eine derartige Katastrophe passiert, schloss sie aus. „Unsere Brücken werden engmaschig von Prüfingenieuren untersucht.“ Jährliche Beobachtungen stehen auf dem Programm wie alle drei Jahre eine gründliche Untersuchung und alle sechs Jahre eine Hauptprüfung. Im Zuge dieser fielen die Schäden an der Wupperbrücke an der Haasenmühle auf.

Am Mittwoch informierte sie über den Stand der Bauarbeiten für Behelfs- und geplante neue Brücke an gleicher Stelle über die Wupper nach Leichlingen. Läuft alles nach Plan, soll im Oktober/November die Behelfsbrücke eingehängt werden. 1,8 Mio. Euro kostet das Provisorium, 60 Prozent fördert das Land. Den Rest teilen sich Solingen und der Rheinisch-Bergische-Kreis. Diese Aufteilung gilt auch für die neue Brücke, die im März 2019 in Angriff genommen wird, allerdings doppelt so viel kostet. Im Frühjahr 2021 soll die neue Wupperbrücke stehen.