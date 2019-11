Proklamation der Majestäten : Leichlinger feiern himmlisch jeck

Info

Die Karnevalssession 2019/20 steht unter dem Motto „Fastelovend en Leichlingen is himmlisch jeck“. Bis zum neuen Jahr geht das närrische Treiben in eine kurze Pause. Am 4. Januar 2020 steht mit der Kostümsitzung der KG Rittergilde die erste Sitzung auf dem Programm.