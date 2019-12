Für bessere Radwege : Premiere von „Critical Mass“ in Leichlingen

70 bis 80 Radfahrer waren bei der ersten „Critical Mass“ Leichlingens dabei. Vom Rathaus aus ging es durch die Stadt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Mit der Aktion soll auf die Rolle der Radfahrer im Straßenverkehr und auf bessere Fahrradwege aufmerksam gemacht werden.

Von Ina Bodenröder

70 bis 80 Fahrradfahrer sind am Samstagvormittag zur ersten „Critical Mass“ durch Leichlingen gestartet. Die „kritische Masse“ ist derzeit ein Trend in vielen Städten der Welt, „bei der sich Radfahrer scheinbar zufällig und unorganisiert treffen, um mit gemeinsamen Fahrten durch ihre Innenstädte mit ihrer bloßen Menge auf ihre Belange und Rechte gegenüber dem Autoverkehr aufmerksam zu machen“, heißt es über die Aktion in den sozialen Medien.

Unter dem Motto „Wir blockieren nicht den Verkehr. Wir sind der Verkehr!“, wurde nun zur Premiere in Leichlingen aufgerufen. Bei ihrer Runde an den Stadtparks vorbei über die Kirchstraße bis ganz in den Leichlinger Westen zur Trompete und zurück bis in die Meffert haben die Teilnehmer in Leichlingen auf jeden Fall einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen – nicht nur bei Fußgängern am Straßenrand, sondern auch bei Autofahrern, die sich hinter der Gruppe einreihen mussten.

Info „Kritische Masse“ künftig einmal im Monat Die Fahrradfahrer fordern mit der Aktion auch eine Verkehrswende: Das Fahrrad besitze ein riesiges Potenzial für umweltfreundliche Mobiliät, heißt es seitens „Critical Mass“. In Leichlingen soll die Aktion künftig immer am letzten Samstag eines Monats um 11 Uhr stattfinden (außer in diesem Dezember).

„Wir haben in Leichlingen überall Katastrophenwege, zum Beispiel die Opladener Straße“, sagte Teilnehmer Uwe Mähler. Entweder die Fahrradwege seien marode oder es gebe gar keine. Diesen Eindruck bestätigte Sabine Krämer-Kox, Wegepatin des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ADFC in Rhein-Berg/Oberberg. „Die Wege sind wirklich in schlechtem Zustand. Aber auch die Ausschilderung ist absolut ausbaufähig“, urteilte die Fahrrad-Expertin. Mit „Critical Mass“ wolle man auch die Stadtverwaltung auf die Situation und die Bedingungen für die Zweiradfahrer aufmerksam machen.

Dabei gibt es in Leichlingen am Rand des Bergischen Landes vergleichsweise viele Radler, die ihr Gefährt sowohl im Alltag als auch für die Freizeit nutzen. „Leichlingen ist durch die Anbindung an die Rheinschiene sicherlich für Fahrradfahrer attraktiver als andere bergische Städte“, sagte Krämer-Kox. In Wermelskirchen zum Beispiel habe die Verwaltung entschieden, dass es wegen der schwierigen Topographie kaum Radfahrer gebe und der Ausbau des Fahrradnetzes daher keine Priorität habe. „In Leichlingen aber sieht das anders aus“, sagte die ADFC-Vertreterin.

Dennoch fehlten vernünftige Anbindungen zum Beispiel nach Opladen oder Burscheid. „Der Ausbau des Lukas-Weges entlang der Wupper von Leichlingen nach Leverkusen ist bislang gescheitert“, nannte Sabine Krämer-Kox eine Strecke, die für Fahrradfahrer attraktiv wäre, könnten sie sie problemlos nutzen.