Mehr Sicherheit : Polizisten mit Bodycams auf Streife

Bodycams sollen im Kreis künftig für mehr Sicherheit sorgen. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Die Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis wird künftig mit Bodycams auf Streife gehen. Das teilte die Behörde jetzt mit. Die Bodycams werden an der Uniform in Schulterhöhe getragen und können per Knopfdruck in kritischen Situationen eingeschaltet werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Einsatz der Bodycam ist grundsätzlich anzukündigen, es sei denn, es ist Gefahr im Verzug. Heimliche Aufnahmen sind nicht zulässig. Die Filme werden auf den Wachen auf Server übertragen und von der Kamera gelöscht. Nach 14 Tagen werden die Videos automatisch gelöscht, es sei denn, sie sind als Beweismittel bei der Verfolgung von Straftaten erforderlich.

Bei der Entscheidung für die Anschaffung der Kameras stand immer die Frage im Vordergrund: Führt das zu mehr Sicherheit? Innenminister Herbert Reul beantwortete sie mit einem klaren Ja. Ein wissenschaftlich begleitetes Pilotprojekt beim LZPD (Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste) habe die deeskalierende Wirkung der Kameras belegt. „Wer weiß, dass er gefilmt wird, überlegt sich, ob er zuschlägt“, erläuterte der Minister bei einer Präsentation in Köln.

Festgestellt wurde aber auch, dass Polizisten bei eingeschalteter Kamera in einzelnen Fällen ihr Verhalten änderten. Der angemessene Umgangston mit den Delinquenten wechselte in eine sehr formale Ausdrucksweise und führte so zu Problemen. Daher müsse der Einsatz der Bodycam trainiert werden.

Das Land NRW hat 9000 Bodycams bestellt, der Rheinisch-Bergische Kreis hat 95 erhalten. 2018 wurden in der Kriminalstatistik 61 Fälle von Widerständen und Angriffen auf Polizeibeamte erfasst. Für 2019 liegen steigende Zahlen vor – bis Ende November seien kreisweit 69 Fälle registriert worden.

(cebu)