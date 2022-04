Polizeieinsatz in Leichlingen : Europaweit gesuchter Straftäter verhaftet

Bei der Festnahme in der Leichlinger Innenstadt waren Spezialkräfte der Polizei beteiligt (Symbolbild). Foto: dpa

Leichlingen/Amsterdam Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Dienstagabend in der Leichlinger Innenstadt einen 72-jährigen Mann festgenommen. Er befand sich nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Köln in einem Leichlinger Wohnhaus und wurde mit einem europäischen Haftbefehl gesucht.