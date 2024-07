Diebstahl von Bürgersteig in Leichlingen Polizei sucht Zeugen zu Pflasterschwund

Leichlingen · Was sich erstmal nur kurios anhört, birgt bei genauerem Hinsehen ein hohes Unfallpotenzial: Unbekannte haben in Leichlingen eine Reihe Pflastersteine entwendet. Das Loch auf dem Bürgersteig an der Ernst-Klein-Straße ist zehn Zentimeter tief.

03.07.2024 , 11:30 Uhr

Die Ermittlungen zum Pflasterdiebstahl dauern an. Foto: dpa/David Inderlied

Pflastersteindiebstahl in der Blütenstadt: Wie die Polizei nun meldet, haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 26. Juni, 15 Uhr und Donnerstag, 27. Juni, 18.50 Uhr zehn Pflastersteine mittig aus einem Gehweg an der Ernst-Klein-Straße genommen. Es entstand ein zehn Zentimeter tiefes Loch, gerade im Dunkeln eine gefährliche Stolperfalle für Radfahrer und Fußgänger. Die Polizei schrieb eine Strafanzeige wegen Diebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zum Erfolg. Nun hofft die Behörde auf Zeugen-Hinweise. Sie gehen an die Rufnummer 02202 205-0.

(LH)