Leichlingen : 23-Jähriger beschmiert Schaltkästen

Die Polizei war in Leichlingen im Einsatz. Foto: dpa/Friso Gentsch

Leichlingen Ein junger Mann hat sich am Osterwochenende an Schaltkästen in Metzholz zu schaffen gemacht.

Wie die Polizei berichtet, trieb ein junger Mannam Samstagabend sein Unwesen in Metzholz. Der 23-Jährige besprühte Schaltkästen mit Farbe. Dabei wurde er von aufmerksamen Anwohnern beobachtet und konnte von der Polizei in einem Gebüsch gestellt werden. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

(cebu)