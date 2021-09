Polizei Rhein-Berg warnt : Trickdieb täuscht Rohrbruch vor

Mit einer Lüge verschaffte sich ein falscher Handwerker Zutritt zur Wohnung einer Seniorin (Symbolfoto). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Rhein-Berg Die Polizei warnt vor Trickdieben. So soll ein etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann am Mittwochnachmittag bei einer 77-jährigen Frau in Bergisch Gladbach geklingelt und ihr einen vermeintlichen Rohrbruch gemeldet haben.

Die Rentnerin ließ den Unbekannten in ihr Badezimmer, in dem er sich daraufhin alleine aufhielt. Unbemerkt stahl er in der Zeit jedoch Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro aus dem angrenzenden Schlafzimmer.

Die Seniorin bemerkte den Diebstahl zu spät. Ihr zufolge war der Mann circa 1,70 Meter groß, schlank, hatte einen dunklen Hauttyp und kurze dunkle Haare. Hinweise an die Polizei, Telefon 02202 2050.

(sug)