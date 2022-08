Polizei in Rhein-Berg warnt : Mehrere Bürger per Handy betrogen

Leichlingen/Rhein-Berg Ein 66-Jähriger überwies seinem vermeintlichen Sohn knapp 5000 Euro. Das Geld ist nun weg. Der Polizei wurden noch weitere Betrugsfälle aus Rhein-Berg gemeldet.

Ein Leichlinger ist ebenso wie zwei weitere Bürger aus Rhein-Berg Opfer von Betrügern geworden, die sich über den Nachrichtendienst Whatsapp auf dem Handy gemeldet hatten. Der Mann und die beiden Frauen hätten jeweils vierstellige Summen an die vermeintlichen Kinder in einer vermeintlichen Notlage überwiesen, teilt die Polizei mit.

Eine 57-Jährige Bergisch Gladbacherin erhielt demnach am 24. August Nachrichten ihrer angeblichen Tochter. „Diese gab an, dass ihr Mobiltelefon kaputt sei und sie dringende Überweisungen tätigen müsste, ihr dies aber aufgrund des defekten Geräts nicht möglich wäre“, heißt es von der Polizei. Daraufhin habe die Frau eine Summe von rund 2100 Euro auf das angegebene Konto überwiesen. „Nach Rücksprache mit der tatsächlichen Tochter wurde offenkundig, dass sie auf Betrüger hereingefallen war.“

Bei einer 68-jährigen Overatherin meldete sich der angebliche Sohn per Whatsapp und gab ebenfalls an, dass er eine neue Nummer habe, da das alte Handy kaputt sei und er dringend eine Rechnung begleichen müsse. Daraufhin überwies der 72-jährige Lebensgefährte der Overatherin am 24. August die gewünschte Summe in Höhe von knapp 2400 Euro an einen Empfänger namens „S. Aissani“.