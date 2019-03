Einbruch und Diebstahl: Polizei nimmt Mann nach Straftaten fest

Leichlingen Der Mann fiel in Leichlingen gleich mehrfach auf.

Nachdem ein 38-jähriger Leichlinger am Dienstagabend erneut versucht hatte Münzbehälter einer Waschanlage aufzubrechen, konnte er in der Nähe festgenommen werden. Am Sonntag hatte der polizeibekannte Leichlinger bereits versucht, Münzautomaten zweier Waschboxen und einer Staubsaugerstation einer Tankstelle an der Straße Alter Mühlenweg aufzubrechen. Am Dienstag gegen 19 Uhr fiel derselbe Mann wieder an einer der Münzboxen auf. Auf Ansprache des Betreibers setzte er sich auf sein Fahrrad und fuhr davon. Die Kriminalpolizei konnte ihm neben den Aufbruchversuchen einen weiteren Ladendiebstahl zuordnen. Er wurde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt.