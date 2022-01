Gescheitert und auf der Flucht : Hausbewohner vertreibt Einbrecher in Büscherhöfen

Keinen Erfolg hatte ein Täter beim Versuch, in ein Haus in Büscherhöfen einzubrechen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Leichlingen Erst versuchte der Einbrecher, in den Keller des Einfamilienhauses zu gelangen, dann über die Terrassentür. Die Suche nach dem Täter verlief erfolglos.

In der Nacht zu Dienstag wurde der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Büscherhöfen kurz nach zwei Uhr auf Geräusche aus dem Erdgeschoss aufmerksam. Als er mit einer Taschenlampe nachschaute, sah er, wie ein Unbekannter gewaltsam die Terrassentür öffnen und ins Haus wollte. Der Täter erschrak und flüchtete. Zuvor hatte er bereits versucht, in den Keller zu gelangen. Er ließ sein Tatwerkzeug zurück. Der Schaden an der Terrassentür wird auf rund 300 Euro geschätzt. Eine Fahndung verlief erfolglos. Der Bewohner beschrieb den Tatverdächtigen: männlich, circa 1,80 m groß, circa 40 Jahre alt, sportliche Statur, beige Jacke, Wollmütze. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 02202 2050 entgegen.