Leichlinger Innenstadt : Polizei nimmt Einbrecher fest

Die Polizei nahm einen Mann in Leichlingen fest. Foto: dpa/Silas Stein

Leichlingen In der Nacht auf Mittwoch erhielt die Polizei um 1.40 Uhr einen Hinweis über verdächtige Geräusche in Leichlingen. Die Beamten entdeckten ein eingeschlagenes Fenster an einem Haus und wenig später auch den Täter, der sich vom Tatobjekt entfernte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken