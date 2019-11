Am späten Samstagabend

Leichlingen Ein Anwohner hatte den Einbrecher bemerkt.

Am Samstagabend gegen 23 Uhr kam es im Ermlandweg zu einem versuchten Einbruch in einen Schuppen. Beim Aufbrechen des Schuppens verursachte der Täter Lärm, so dass der Eigentümer aufmerksam wurde. Er sah den Täter vom Tatort flüchten und informierte umgehend die Polizei.