In der Nacht auf Dienstag : Zwei Autos aufgebrochen

Leichlingen Gleich zwei Vorfälle von Werkzeug-Diebstahl aus Fahrzeugen von Handwerkern ereigneten sich in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Zeit zwischen 17 und 7.30 Uhr.

In der Neustraße schnitten Täter ein Loch in die Karosserie am Heckbereich eines weißen Renault Traffic und öffneten so den Türmechanismus. Anschließend entwendeten die Täter Werkzeugmaschinen. Die zweite Tat ereignete sich in der Eichenstraße. Die Täter schlugen die Scheiben eines Kleintransporters auf und öffneten so die Tür. Sie entwendeten einen Werkzeugkoffer mit Maschinen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.