Leichlingen : Einbrecher machen Beute in Kita

Witzhelden In eine Kindertagesstätte in Leichlingen wurde eingebrochen. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Bislang unbekannte Täter sind in den katholischen Kindergarten in Witzhelden eingebrochen. Dazu haben die Einbrecher ein Fenster aufgehebelt, um in das Gebäude an der Leichlinger Straße zu gelangen. Einige Räume in der Kindertagesstätte wurden nach Diebesgut durchsucht, gestohlen wurden ein Laptop, eine Digitalkamera und Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Die Tat muss zwischen Sonntag gegen 16 Uhr und Montagmorgen passiert sein. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und veranlasste eine Spurensicherung durch den Erkennungsdienst.