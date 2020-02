Blütensamstagszug in Leichlingen : Von Krawallmachern „nicht den Karneval vermiesen lassen“

Die Polizei wird am Samstag kontrollieren. Foto: Peter Thönes

(ssa) Am liebsten würden die Leichlinger Karnevalisten den Chaoten so wenig Aufmerksamkeit wie möglich schenken. Doch ganz so einfach ist das mit Blick auf den Blütensamstagszug nicht. Das hat die Erfahrung gezeigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Denn als größtes Problem haben sich in den vergangenen Jahren junge Leute aus Solingen entpuppt, die bereits deutlich alkoholisiert nach Leichlingen kamen, das Glasverbot ignorierten und mehr als einmal über die Stränge schlugen. Es gab Körperverletzungen und Sachbeschädigungen. Statt Kamelle flogen Flaschen und Fäuste. „Wir rechnen am Samstag mit einer starken Personenzahl aus Solingen, um die 300 bis 400 Menschen, die sich entlang der Wupper zu Fuß nach Leichlingen aufmachen“, sagt Polizeihauptkommissar und Bezirksleiter Hans-Jürgen Kranz, der die Zug-Einsatzleitung übernimmt.

Polizei und Ordnungsdienste in Solingen und Leichlingen seien gewarnt. „Wir sind gerüstet und empfangen die Menge mit starken Kräften“, sagt Kranz. Man werde die Feiernden im Auge behalten und im Zusammenspiel mit den Ordnungskräften bereits von Solingen aus „kontrolliert begleiten“. Kranz kündigt an, dass Krawallmacher mit Kontrollen rechnen müssen. Polizei und Ordnungsamt werden Präsenz zeigen. „Häufig ist – leider auch bei den jungen Leuten – zu viel Alkohol im Spiel. Dadurch sinkt die Hemmschwelle und es steigt das Gewaltpotenzial.“ Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass strenge Vorschriften nötig sind. Störer würden frühzeitig angesprochen, um Eskalationen zu vermeiden. Das erfordere Fingerspitzengefühl. „Bei Minderjährigen verständigen wir die Eltern. Das reicht meist schon als erzieherische Maßnahme“, sagt Kranz.