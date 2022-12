Leichlingen Leichlinger beschädigt unter Drogen Auto und flüchtet

Die Polizei wollte er aber lieber nicht rufen, sondern sich mit den Geschädigten an deren Wohnanschrift treffen, um die Personalien auszutauschen. Dazu kam es allerdings nicht. Da er aber einen Zettel an das beschädigte Auto geklemmt hatte, auf dem seine Handynummer stand und weil das Pärchen das Kennzeichen des Unfallverursachers notiert hatte, konnte die Polizei sein Fahrzeug zwei Stunden später Am Weißen Stein anhalten und den Fahrer kontrollieren.