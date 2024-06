Mit 1,3 Promille in Leichlingen hinterm Steuer Polizei ertappt betrunkene Autofahrer

Die Polizeikontrolle kam dem 24-Jährigen aus Köln ungelegen. Die Polizei hielt ihn gegen 4 Uhr am Samstag auf der Brückenstraße an. „Zuvor hatte er versucht sich der Kontrolle zu entziehen“, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten bemerkten in der Atemluft des Kölners Alkoholgeruch. Die Polizisten lagen richtig: Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,3 Promille. Die Folge: Dem Kölner wurde auf der Polizeiwache Burscheid eine Blutprobe entnommen. Ihm blüht ein Strafverfahrenverfahren. Sein Führerschein wurde sichergestellt.