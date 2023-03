Für bessere Lebensqualität in Leichlingen Politiker wollen innerorts Tempo 30

Die Städteinitiative will die Mobilitäts- und Verkehrswende, um die Lebensqualität in den Städten zu erhöhen. Dazu gehört innerörtlich flächendeckend Tempo 30, auch auf Hauptverkehrsstraßen. Damit verspricht die Initiative, für deutlich sicherere und leisere Straßen zu sorgen, außerdem könnten die Straßen so als multifunktionale Orte zurückgewonnen werden, und die Luftqualität würde verbessert. Durch die einheitliche Regelung würden die Straßen „wieder lesbarer, Regeln einfacher, der Schilderwald gelichtet“.