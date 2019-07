Entscheidung im Rat : Politiker zögern noch beim Klimanotstand

Leichlingen In ihrer Beratung einigten sich die Parteien auf einen Beschluss, den Klimaschutz zu verstärken – ohne dabei den Notstand auszurufen.

Leverkusen hat es getan, Düsseldorf auch. Soll Leichlingen also jetzt folgen und ebenfalls den Klimanotstand ausrufen? Die Meinungen darüber gehen weit auseinander. Das wurde am Donnerstag bei der Sitzung des Infrastruktur-, Verkehrs- und Betriebsausschusses (IVB) klar.

Termin Die endgültige Entscheidung trifft der Rat in seiner Sitzung am Donnerstag, 11. Juli, um 17 Uhr.

Beschwerdeausschuss in Mönchengladbach : Groko will nicht den Klimanotstand ausrufen – und trotzdem das Klima schützen

Dem schloss sich auch Lothar Esser (FDP) an. „Wir sehen die unbestreitbare Notwendigkeit, etwas für den Klimaschutz zu tun. Wir müssen entscheiden, was für Leichlingen richtig ist.“ Friedrich Rohdenburg (UWG) schlug in dieselbe Kerbe. Leichlingen könne keine Gesetze erlassen, sondern sei eine „praktische Kommune“, die konkrete Themen in Sachen Klimaschutz umsetzen könne. Es sei auch schon viel getan worden.