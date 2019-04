Besuch von Politiker : Ein Tag als Helfer bei der Tafel

Leichlingen Politik trifft soziale Praxis: Der Leichlinger CDU-Vorsitzende Maurice Winter zieht sich die Schürze an und packt bei der Tafel mit an.

Neun Uhr morgens: Die erste Tour mit dem Kühltransporter führt „Praktikant“ Winter mit den Tafel-Kollegen zu den Bäckereien Kohls, Strieker und ins Café Büchel, wo es Brot und Brötchen gibt. Danach geht’s weiter zu Rewe, wo die Helfer Obst und Gemüse mitnehmen dürfen. Im Tafel-Lager im Frese-Park angekommen, heißt es, den Transporter auszuräumen und die Ware zu sortieren: Was gut ist, kommt in die Regale, anderes erhält eine neue Verwendung – zum Beispiel als Tierfutter. Ein paar wenige Sachen müssen in den Müll.

Tafel Wer den Verein finanziell unterstützen möchte, findet die Kontonummer im Internet unter www.leichlinger-tafel.de. Noch einfacher geht es mit einer Pfandspende zum Beispiel beim Discounter Lidl: Per Knopfdruck kommt das Pfand dem Verein zugute. Wer persönlich helfen will, erreicht die Tafel montags und donnerstags von 11 bis 13 Uhr telefonisch unter 02175-888177.

Auf die Frage nach seinen Eindrücken fällt Winter auf, dass bei der Tafel alles sehr professionell durchorganisiert, die Stimmung unter den Helfern gut ist. Kritisch sieht er allerdings die Konsumgesellschaft und die Tatsache, dass Ware, an der es kaum etwas zu bemängeln gibt, in den Läden nicht mehr verkauft werden kann oder darf.

Knapp 50 Ehrenamtler engagieren sich bei der Tafel, bei den zwei Ausgaben in der Woche kommen jeweils 50 bis 60 Kunden in die Moltkestraße. Doch gerade bei denen, die es am nötigsten hätten – alte Menschen mit kleiner Rente zum Beispiel – ist die Scham groß. „Man müsste sie an die Hand nehmen, ihnen hier alles zeigen und die Hemmschwelle abbauen. Hier wird niemand komisch angeguckt, weil er Lebensmittel bei der Tafel holt“, sagte die Vorsitzende Helga Paul. Seit vergangenem Jahr ist auch deshalb der Kontakt mit dem Sozialamt enger.