Ganztagsbetreuung in Leichlingen : Politik fordert Modulmöbel für die Grundschulen

Ganztagsbetreuung in Leichlingen

Verbesseurngen für den OGS-Btrieb fordern nun CDU, Grüne und FDP in Leichlingen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Leichlingen Morgens Klassenraum, nachmittags Ort für den Offenen Ganztag. Um das an Grundschulen flexibel hinzubekommen, fordern CDU, Grüne und FDP die Stadt auf, Fördermittel für Modulmöbel zu beantragen.

Hoher Bedarf an und gesetzlicher Anspruch auf ganztägige Betreuung im Primarbereich „stellen uns als Stadt vor einen enormen Kraftaufwand. Jedes Jahr schaffen wir mühevoll, mit den Trägern, weitere neue Plätze, um der Nachfrage gerecht zu werden. Aber der vorhandene Raum ist endlich“, mahnen nun CDU, Grüne und FDP in einem Antrag. Mit flexiblen Systemen könn es gelingen, die Räumlichkeiten so zu nutzen, „dass sowohl der Schul- als auch der OGS-Betrieb stattfinden kann“.