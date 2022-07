Südwesten von Leichlingen geht leer aus : Politik bemängelt fehlende Mobilstation in Trompete

Politik bemängelt fehlende Mobilstation in Trompete

Eine der Mobilstationen in Leichlingen Foto: RP/Ina Bodenröder

Leichlingen In Leichlingen gibt es mehrere Standorte unter anderem fürs E-Bike-Mieten: Bürgerhaus, Oskar-Erbslöh-Straße, Roderbirken, Solinger Straße/Witzhelden, Stadtpark/Busbahnhof. Aber Trompete? Fehlanzeige.

Der Sachstand zum Thema „Mobilstationen 2.0“ ist unlängst im Verkehrsausschuss im Rheinisch-Bergischen Kreis diskutiert worden. Speziell für Leichlingen haken CDU, Grüne und FDP jetzt bei der Stadt nach. „Nach Auskunft der Kreis-Verwaltung wurden die Standorte jeweils mit den zuständigen Kommunen abgestimmt. Für Leichlingen werden folgende Standorte genannt: Bürgerhaus, Oskar-Erbslöh-Straße, Roderbirken, Solinger Straße/Witzhelden, Stadtpark/Busbahnhof“, heißt es in einem Antrag der beiden Fraktionen und des FDP-Einzelvertreters. „Freundlich möchten wir Sie bitten, uns die Faktoren und Entscheidungsgrundlagen mitzuteilen, die zu den oben beschriebenen Standorten geführt haben.“ Außerdem soll die Stadt erläutern, warum im südwestlichen Bereich von Leichlingen, konkret geht es um Trompete, trotz einer relativ großen Bevölkerungsanzahl und -dichte kein Standort vorgesehen sei. Die Stadt soll die Anfrage in der nächsten Mobilitätsausschuss-Sitzung am 22. September beantworten.