Stadt will privates Verbrennen von Gartenabfall nicht mehr erlauben Keine Nutzfeuer mehr in Leichlinger Gärten

Bislang konnten Leichlinger – unter Berücksichtigung entsprechender Auflagen – von Januar bis Mai und von Oktober bis Dezember pflanzliche Abfälle auf dem eigenen Grundstück verbrennen. Wenn sie das so genannte Nutzfeuer vorher bei der Behörde angemeldet hatten. Dies will die Stadt nun ändern, der Ausschuss für Soziales, Ordnung und bürgerschaftliche Beteiligung diskutiert den Vorschlag in der Sitzung am 4. September.