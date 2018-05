Leichlingen: Planer verärgert über Standortdiskussion

Das Rathaus soll neu gebaut werden. Wo es künftig stehen wird - ob am jetzigen Standort Am oder auf dem Areal des Blütenbads - ist offen. Foto: Matzerath Foto: Büscherhof

Leichlingen Architekten bemängeln Beschluss zu alternativem Rathausstandort. Er torpediere das Stadtentwicklungskonzept.

Eine knappe Mehrheit hatte in der vergangenen Ratssitzung für einen Neubau des Rathauses gestimmt. Unklar blieb, wo das neue Rathaus in Zukunft stehen soll. Zur Auswahl blieb der jetzige Standort Am Büscherhof oder das Areal des Blütenbads. Darauf legten sich die Ratsherren nicht fest.