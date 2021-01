Der Vorsitzende im Gespräch : Pläne des Integrationsrats: Feste und Flyer gegen Schubladendenken

Leichlingen Önder Balkaya, der neu gewählte Vorsitzende des Leichlinger Integrationsrats, sammelt unter anderem ausrangierte Laptops für mittellose Familien. Er hofft darauf, dass sich noch mehr Menschen für die Integration Zugezogener oder Benachteiligter engagieren.

Fremdenfeindlichkeit braucht keine große Bühne. Er erlebe sie zwar nicht täglich. Doch inzwischen wieder so häufig, dass Önder Balkaya gegen die Ressentiments gegenüber Minderheiten angehen möchte. Der in der Türkei geborene und in Köln aufgewachsene Informatiker, der in Witzhelden lebt, sitzt als Vorsitzender im neu gewählten Integrationsrat der Stadt. Welche Pläne verfolgt der 45-Jährige für diesen im neuen Jahr?