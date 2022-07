Piraten in Leichlingen : Live-Hörspiel „Die Schatzinsel“ auf dem Hielscher Hof

Robert Louis Stevenson schrieb 1881 den Abenteuerroman „Die Schatzinsel“. Foto: WDR

Leichlingen Eine rätselhafte Schatzkarte, eine geheimnisvolle Insel, Kisten voller Golddublonen und eine Flagge mit gekreuzten Knochen – große und kleine Zuschauer können Ende Juli in eine abenteuerliche Geschichte eintauchen.

Die Küste von Somerset, England, 1751: In dem kleinen Gasthof der Familie Hawkins taucht ein Fremder mit einer Narbe auf, der sich von allen nur „der Captain“ nennen lässt. Was verbirgt sich in der großen alten Seekiste, die er mitgebracht hat? Und wovor fürchtet sich der Captain, der jeden Tag an den Klippen steht und Ausschau hält? Als der junge Jim Hawkins hinter das Geheimnis kommt, beginnt für ihn das größte Abenteuer seines Lebens.

Robert Louis Stevenson erfand schon 1881 das, was uns noch heute an Piraten-Geschichten fasziniert: eine rätselhafte Schatzkarte, eine geheimnisvolle Insel, Kisten voller Golddublonen und eine Flagge mit gekreuzten Knochen. Sein Werk „Die Schatzinsel“ gehört zu den am häufigsten adaptierten Stoffen der Weltliteratur. In einem Live-Hörspiel mit fünf Schauspielern, Live-Musik und Bildprojektionen lässt das Theater Ex libris am Samstag, 30. Juli, um 19 Uhr die Abenteuergeschichte lebendig werden. Allerdings nicht in England, sondern auf einer Wiese vor dem Hielscher Hof in Leichlingen.

Der Abend ist Teil der Reihe „Kultur auf dem Hof“ und richtet sich an Zuschauer ab zehn Jahren. Eintrittskarten kosten 15 (ermäßigt 8) Euro plus Vorverkaufsgebühr online unter www.leichlingen.de/kultur oder in der Buchhandlung Pavlik (Leichlingen) sowie bei „Glücksmomente geschenkt“ (Witzhelden).

Darüber hinaus organisiert das städtische Kulturbüro am 21. Juli eine Fahrt zu einer Ausstellung nach Wuppertal. Mit „Zero, Pop und Minimal - Die 1960er und 1970er Jahre“ beleuchtet das Von-der-Heydt-Museum „spannende Aspekte und Strömungen einer Epoche, die bis heute einen großen Einfluss auf das aktuelle Kunstgeschehen hat“, kündigt Stadtsprecherin Aletta Wieczorek an. Gemeinsam fährt die Gruppe mit der Bahn von Leichlingen nach Wuppertal. Im Museum gibt’s eine Führung. „Drum herum bleibt noch genug Zeit, die Ausstellung auf eigene Faust zu entdecken oder die Atmosphäre des Hauses im Museums-Café auf sich wirken zu lassen.“

Treffpunkt ist um 14 Uhr am Leichlinger Bahnhof, Rückkehr gegen 19 Uhr. Die Teilnahme kostet 15 Euro pro Person samt Eintritt und Führung. Die Fahrtkosten kommen hinzu. Anmeldung unter Telefon 02175 992105 oder per E-Mail an: kulturinfo@leichlingen.de

(sug)