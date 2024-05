Beruforientierung in Leichlingen Offensive für mehr Pflegenachwuchs

In Deutschland fehlen Fachkräfte, nicht nur im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich, sondern vor allem im Gesundheitssektor. Um junge Menschen für Pflegeberufe zu begeistern, geht der Rheinisch-Bergische Kreis nun in die Offensive: Mit dem Netzwerk „care4future“ sollen allgemein- und berufsbildende Schulen mit Unternehmen sozialer Berufe zusammengeführt werden, um Schülerinnen und Schülern schon früh die Möglichkeiten in dieser Branche aufzuzeigen. Care4future ist ein Angebot der Firma Contec, einer Unternehmens- und Personalberatung in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Das Pilotprojekt für den RBK hat in Leichlingen begonnen.