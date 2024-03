Pflanzaktion in Witzhelden 500 Setzlinge für Wald der Zukunft

Leichlingen · Viele helfende Hände packen an bei einer gemeinsamen Pflanzaktion an der Klinik Wersbach in Witzhelden. 40 Freiwillige pflanzen 500 junge Bäume.

10.03.2024 , 13:57 Uhr

Pflanzaktion in Witzhelden: Claudia und Oliver Scholzen, Karl Zimmermann, Rainer Deppe, Kim und Swen vom Autohaus Weigler aus Quettingen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Tobias Brücker