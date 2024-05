Alleinstellungsmerkmal für Leichlingen Wo Pferde bestens aufgehoben sind

In den meisten Kategorien ist die Blütenstadt klein und beschaulich, aber es gibt auch Bereiche, in denen sie herausragend ist. Die Tiermedizin ist so einer. Das liegt an dem glücklichen Umstand, dass drei renommierte Tierärzte vor rund 15 Jahren eine Pferdeklinik in der Nähe des Leverkusener Autobahnkreuzes gründen wollten und ein passendes Gelände in Leichlingen gefunden haben. Zuvor hatte die Stadt Burscheid deren Anfrage abschlägig beschieden. Heute gehört die Pferdeklinik Leichlingen (PKL) zu den führenden und größten in Europa, mit Fachabteilungen für Orthopädie, Chirurgie, Innere Medizin, Intensiv und Zahnmedizin, 105 Boxen für stationäre Patienten und rund 150 Mitarbeitern, davon 35 Tierärzte.