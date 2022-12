Alljährlicher Weihnachtsbaumverkauf Pfadfinderstamm feiert zehnten Geburtstag

Mit aller Kraft schob Pfadfinderhäuptling Lisa Chevey eine der vielen Nordmannstannen durch den Weihnachtsbaumtrichter. Das Hantieren mit den Bäumen strengte mächtig an. Zum Glück wusste sie mit ihrem Pfadfinderstamm Wippera tatkräftige Unterstützung an ihrer Seite. Die Jugendorganisation verkaufte am Wochenende traditionell vor Sankt Johannes Baptist Weihnachtsbäume. In diesem Jahr feiert der Stamm zugleich seinen zehnten Geburtstag.