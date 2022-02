Leichlinger startet Petition : Eltern fordern Teststellen an Grundschulen

Leichlingen In einer Petition an den Landtags-präsidenten, die der Leichlinger Önder Balkaya startet, geht es zudem um die Wiedereinführung der Rückstellproben beim Lolli-Test.

„Wir fordern mobile Testzentren vor Ort in den Grundschulen und sobald wieder möglich PCR Pool- und Einzelproben (Rückstellprobe) im Rahmen der PCR-Lolli-Testung zurück“: So lautet die Petition, die der Leichlinger Önder Balkaya am Freitag für die Initiative „Eltern in der Krise“ auf den Weg gebracht hat. „Unsere Kinder haben bereits genug Unterrichtsausfall gehabt, jetzt reicht es“, sagt er. Grund für die Petition ist die Unzufriedenheit mit den seit rund zwei Wochen geltenden Vorgaben des NRW-Schulministeriums zu Corona-Testungen an Grund- und Förderschulen. Bis 26. Januar wurden in den Klassen von allen Schülern Pool- und Einzelproben, die sogenannten Rückstellproben, per PRC-Lolli-Test abgegeben. Fiel der Pooltest positiv aus, hat das Labor die Einzelprobe des Pools PCR-getestet. „Nur die Schüler mit einem positiven Ergebnis mussten am nächsten Tag zu Hause bleiben“, erinnert Balkaya.