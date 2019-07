Dr. Peter Saupp : Leichlingen hat einen neuen Kinderarzt

Leichlingen Peter Saupp hat die Praxis von Gabriele Pfläging übernommen. Der persönlichere Umgang mit den Patienten reizt ihn an der neuen Aufgabe.

Nach fast 30 Jahren gibt es in der kinderärztlichen Versorgung in Leichlingen eine Veränderung: Seit 1. Juli hat Peter Saupp die Nachfolge von Gabriele Pfläging in der Praxis auf der Bahnhofstraße angetreten. Bislang war der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin an der Kinderklinik der Uniklinik Düsseldorf tätig. Nun lässt er sich in der Gemeinschaftspraxis mit Andrea Roth nieder. Ganz neu ist Saupp an der Bahnhofstraße aber nicht: Während seiner Elternzeit – er ist verheiratet und hat einen Sohn – hat er bereits ein halbes Jahr lang einen Tag pro Woche in der Praxis gearbeitet.