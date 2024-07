Zum Ferienstart in Leichlingen Personal fehlt – Blütenbad ändert Öffnungszeiten

Ein Kreuzchen ist der entscheidende Hinweis. Wer auf die Internetseite des Blütenbads tippt, findet ganz weit oben die Frage „Welches Bad hat heute geöffnet?“ Wer draufklickt, sieht in einem neuen Fenster das Kreuzchen entweder beim Hallen- oder beim Freibad. Angesichts der trüben Wetterlage am Mittwoch saß das Kreuz bei Hallenbad. Ab Mitte kommender Woche sollen die Temperaturen auf 27 Gad hochgehen, das Kreuz wandert dann aller Wahrscheinlichkeit in Richtung frisch renoviertes Freibad.