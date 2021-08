Standortsuche in Leichlingen : Klee-Schule: Politik will Einrichtung am Ort halten

Klee-Schule: Politik will Einrichtung am Ort halten

Leichlingen Dass der Landschaftsverband Rheinland (LVR) einen neuen Standort für die Paul-Klee-Schule suchen will, die innerhalb von drei Jahren zweimal überspült wurde, ruft die Politik in der Blütenstadt auf den Plan.

Die SPD ist selbst auf Suche nach potentiellen Standorten gegangen. Fraktionschef Matthias Ebecke nennt das Neuhausfeld in Witzhelden, „das würde den Förderschulstandort Witzhelden stärken“. Die Fläche sei in Privatbesitz. Ebenso ein Gelände an der Reusrather Straße. Im Besitz der Stadt sei das Stadtwerke-Gelände an der Bahnhofstraße und das Areal am Eicherhofsfeld. Letzteres sei zwar hochwassergefährdet, aber dort seien Schutzmaßnahmen besser umsetzbar als am jetzigen Standort.