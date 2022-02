Improvisiertes Orgelspiel in Leichlingen : Kantor verbindet Kirchenlied mit Live-Elektronik

Kantor Carsten Ehret-Pyka geht neuen Wege in der Kirchenmusik und holt für Sonntag eine Loop-Station in die Kirche an der Marktstraße. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Lange war die Kirchenmusik von der Pandemie lahmgelegt. Das ändert sich nun ab Sonntag. Mit einem Novum: Live-Looping in der Kirche.

Was bedeuten die Zeilen für uns eigentlich in der heutigen, krisengebeutelten Zeit und wie gehen wir damit um? Das sind die Fragen, von denen sich die beiden leiten ließen, um im Gespräch ein Konzept für die gemeinsame Betrachtung in Gedanken und Klängen zu entwickeln. Der Musiker wird sein improvisiertes Orgelspiel zu und zwischen den Texten mit Live-Elektronik kombinieren, konkret mit Live-Looping: Mit Hilfe einer Loop-Station wird er Abschnitte aufnehmen und dann ergänzen, außerdem hat er Aufnahmen vorproduziert. In dieser Form sei das ein Novum, sagt der Kirchenmusiker.

Ehret-Pyka freut sich zudem darauf, dass die neue Truhenorgel bald wieder in Leichlingen eintreffen wird. Vom Juli-Hochwasser wurde das kurz zuvor angeschaffte mobile Instrument stark beschädigt und war bis jetzt in Reparatur. In der Kleinkirche St. Heribert wird es künftig seinen angestammten Platz haben, dort soll es erstmals am 13. März im Gottesdienst wieder erklingen. Anfang April wird die Truhenorgel dann in die Kirche an der Marktstraße transportiert, wo sie am 3. April als Continuo-Instrument für das erste Chorkonzert nach langer Corona-Pause gebraucht wird. Der Figuralchor hat dafür längst mit den Vorbereitungen begonnen – immer den entsprechenden Verordnungen folgend. Derzeit finden die Proben hybrid statt. Nur Geimpfte und frisch Getestete sind vor Ort live dabei, alternativ gibt es die Möglichkeit, sich online dazuzuschalten. Geprobt wird immer noch in der Weltersbacher Gemeinschaftshalle, weil die Sanierungsarbeiten nach dem Hochwasser im Gemeindezentrum Marktstraße noch nicht abgeschlossen sind.