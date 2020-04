Ordnungsamt und Polizei kontrollieren Kontaktsperre : Hausverbot und Platzverweise

Leichlingen Ein Picknick einer achtköpfigen Familie und ein wütender Kunde, der in einem Drogeriemarkt Mitarbeiter mangels Toilettenpapier beschimpfte – das waren aus Sicht der Polizei die gröbsten Verstöße gegen die Auflagen der Corona-Schutzverordnung.

Insgesamt würden sich die Leichlinger an die Abstandsregeln halten.

Seit Inkrafttreten der Kontaktsperre verzeichnet die Polizei vier Corona-Einsätze in Leichlingen. Im Fall der Großfamilie, die vor einem Haus an der Maternusstraße zusammensaß, habe sich ein Bürger bei der Polizei gemeldet. Die Gruppe bekam einen Platzverweis. Ein Anrufer meldete vier Jugendliche auf dem Schulhof Kirchstraße. In Oberbüscherhof wurde der Polizei eine Gruppe Jugendlicher gemeldet, die auf einem Schotterweg geraucht und getrunken haben sollen. „Als die Kollegen ankamen, war schon niemand mehr da“, berichtet eine Sprecherin.