Opladener Straße in Leichlingen Pedelecfahrer schwer verletzt

Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen kurz nach 17 Uhr ein 24-jähriger Leichlinger mit seinem Volkswagen die Opladener Straße in Richtung Junkersholz und bog nach links in die Straße Bremsen ab. In gleicher Richtung war ein 47-jähriger Pedelecfahrer aus Leichlingen auf der Opladener Straße auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg unterwegs – allerdings auf der aus Sicht des Autofahrers falschen linken Seite. Der VW-Fahrer gab an, den Radfahrer beim Abbiegen übersehen zu haben. Der wich vermutlich deshalb auf die Fahrbahn aus und prallte dort frontal mit dem Mercedes eines 56-jährigen Monheimers zusammen, der Richtung Langenfeld unterwegs war. Der Pedelecfahrer, der keinen Schutzhelm trug, wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Opladener Straße vollständig gesperrt. An dem Pedelec und dem Mercedes entstanden Sachschäden, deren Höhe noch nicht beziffert werden konnte.