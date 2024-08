Feiner Lakritz in Opladen Geheimnis über „Dunkle Materie“ gelüftet

Unter ihrer Hand ist das Logo an den Schaufenstern nun moderner und besser zu sehen, die Wände und Decken im Inneren sind weiß gestrichen und der Verkaufsraum wunderbar altmodisch gestaltet. Auf einem Plattenspieler dreht sich eine Schallplatte, die Musik erinnert an Klänge aus den 1950er-Jahren. Auf dem Tresen steht ein Glasbehälter mit üppig-runden Kaugummis. Die Sorte findet sich auch in einem Automaten mit Drehschalter wieder – so einem wie früher an vielen Straßenecken. Die Hauptattraktion sind aber die über 100 Sorten Lakritz aus sechs Ländern. Sie präsentieren sich in allen Formen und Ausführungen in einem großen Regal. Derya Deniz-Isik hat ihnen je nach Aussehen und Geschmack eigene Namen gegeben. Alle Begriffe stammen aus ihrer Jugend. So war etwa „Roy Black“ ihr erster Schwarm.